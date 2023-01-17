Фаддеева Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Рождение ребёнка
09.01.1861
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Рождение ребёнка
01.04.1863
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Рождение ребёнка
08.02.1868
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Рождение ребёнка
11.04.1874
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Рождение ребёнка
22.02.1878
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Рождение ребёнка
27.04.1884
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917