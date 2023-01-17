Фаддеева Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаддеева Анна Павлова

Фаддеева Анна Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Фаддеев Сергей Васильев

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1861

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1863

Сын: Фаддеев Георгий Васильев

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1868

Сын: Фаддеев Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1874

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1878

Сын: Фаддеев Василий Васильев

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1884

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Фаддеев Василий Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Василий Кириллов

Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close