Пелешко (Мусихина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Мусихина) Тамара

Место рождения

Алдан , Якутия

Дата рождения

30.04.1948

Дата смерти

30.09.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1948

Отец: Мусихина Стефан

Мать: Воронина Мария

Алдан , Якутия
Бракосочетание
18.02.1968

Муж: Пелешко Виктор

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелешко Виктор

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелешко Виктор

Рождение ребёнка
22.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелешко Виктор

с.степное Ставропольский край
Смерть
30.09.1999
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