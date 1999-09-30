Пелешко (Мусихина) Тамара
Место рожденияАлдан , Якутия
Дата рождения30.04.1948
Дата смерти30.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1948
Отец: Мусихина Стефан
Мать: Воронина Мария
Алдан , Якутия
Бракосочетание
18.02.1968
Муж: Пелешко Виктор
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.01.1969
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.06.1971
Рождение ребёнка
22.05.1976
с.степное Ставропольский край
Смерть
30.09.1999