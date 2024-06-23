Калапкина (Горностаева) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапкина (Горностаева) Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Горностаев Павел

Мать: Горностаева Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тирлибаба Феофан Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калапкин Иван Романович

Отец ребёнка: Калапкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брашовян (Калапкина) Ирина Романовна

Отец ребёнка: Калапкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базайкина (Калапкина) Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Калапкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калапкин Николай Романович

Отец ребёнка: Калапкин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапкин Роман

Смерть
1988

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