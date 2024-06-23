Калапкина (Горностаева) Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Горностаев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калапкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брашовян (Калапкина) Ирина Романовна
Отец ребёнка: Калапкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базайкина (Калапкина) Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Калапкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калапкин Николай Романович
Отец ребёнка: Калапкин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калапкин Роман
Смерть
1988