Садриев Ядкар Азнабаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Ядкар Азнабаевич

Место рождения

с.Чибинни Альшеевский район БАССР

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Садриев Азнабай Садрисламович

Мать: Садриева Минсара Шарафутдиновна

с.Чибинни Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Ляля

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Ляля

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ
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