Тарзиманова (Халиуллина) Раиса Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарзиманова (Халиуллина) Раиса Закировна

Тарзиманова (Халиуллина) Раиса Закировна

Место рождения

д.Ст.Салаусь Балтасинского р-на

Дата рождения

1925

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Халиуллин Закир

Мать: Халиуллина (Галлямова) Фатыма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарзиманов(Тарджеманов) Джавад

Рождение ребёнка
07.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарзиманов(Тарджеманов) Джавад

Рождение ребёнка
19.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарзиманов(Тарджеманов) Джавад

Смерть
1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.