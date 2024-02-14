Тарзиманова (Халиуллина) Раиса Закировна
Место рожденияд.Ст.Салаусь Балтасинского р-на
Дата рождения1925
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Халиуллин Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарзиманов(Тарджеманов) Джавад
Рождение ребёнка
19.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарзиманов(Тарджеманов) Джавад
Смерть
1995