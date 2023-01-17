Соболева Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982
Бракосочетание
14.01.2006
Муж: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.09.2007
Сын: Колодкин Фёдор Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2010
Сын: Колодкин Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.2016
Дочь: Колодкина Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности