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Соболева Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982

Отец: Соболев Александр Евгеньевич

Мать: Соболева Людмила Ивановна

Бракосочетание
14.01.2006

Муж: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.09.2007

Сын: Колодкин Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2010

Сын: Колодкин Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.2016

Дочь: Колодкина Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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