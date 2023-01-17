Курбатов Борис Федорович
Место рождения
Дата рождения14.05.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904
Отец: Курбатов Федор Иванович
Мать: Курбатова Мария Петровна
Крещение
15.05.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Сарапульская мещанская девица Клавдия Трофимова Рябова
Смерть
Неизвестно