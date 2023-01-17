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Курбатов Борис Федорович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.05.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904

Отец: Курбатов Федор Иванович

Мать: Курбатова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
15.05.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Сарапульская мещанская девица Клавдия Трофимова Рябова
Смерть
Неизвестно
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