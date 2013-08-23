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Приземин Артем Вячеславович

Место рождения

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

Дата рождения

23.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2013

Отец: Приземин Вячеслав Викторович

Мать: Приземина Лариса Владимировна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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