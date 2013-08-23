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Приземин Артем Вячеславович
Приземин Артем Вячеславович
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Древо
Место рождения
Усолье-Сибирское
, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Дата рождения
23.08.2013
Пол
Мужской
Отец
Приземин Вячеслав Викторович
1976 г.р.
Мать
Приземина (Шмелёва) Лариса Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2013
Отец:
Приземин Вячеслав Викторович
Мать:
Приземина Лариса Владимировна
Усолье-Сибирское
, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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