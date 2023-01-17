Брюхова (Кузовлева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Кузовлев Василий Кирилович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Дочь: Антропова Матрона Евтихьевна
Отец ребёнка: Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)
Смерть
Неизвестно