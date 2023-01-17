Брюхова (Кузовлева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхова (Кузовлева) Александра Васильевна

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Место рождения

Тарасова, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Кузовлев Василий Кирилович

Мать: не указана

Тарасова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
04.02.1894 ст.

Муж: Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.06.1897 ст.

Сын: Брюхов Михаил Евтихьевич

Отец ребёнка: Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Дочь: Антропова Матрона Евтихьевна

Отец ребёнка: Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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