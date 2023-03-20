Петрова Александра Иванова 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Петрова Александра Иванова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1870

умерла Неизвестно

Супруги
Петров Афанасий Петров1864 г.р.
Дети
Петров Сергей Афанасьев1892 г.р.
Петрова Александра Афанасьева1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Афанасий Петров

Рождение ребёнка
1892

Сын: Петров Сергей Афанасьев

Отец ребёнка: Петров Афанасий Петров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Петрова Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Петров Афанасий Петров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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