Петрова Александра Иванова
женский, родилась 1870
умерла Неизвестно
Супруги
Петров Афанасий Петров1864 г.р.
Дети
Петров Сергей Афанасьев1892 г.р.
Петрова Александра Афанасьева1893 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Петров Афанасий Петров
Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Петрова Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Петров Афанасий Петров
Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно