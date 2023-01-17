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Халтурин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халтурин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1882 ст.

Дочь: Соловьева Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Халтурина Фекла Матвеева

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халтурина Фекла Матвеева

Смерть
Неизвестно
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