Халтурин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халтурин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1882 ст.
Дочь: Соловьева Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Халтурина Фекла Матвеева
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халтурина Фекла Матвеева
Смерть
Неизвестно