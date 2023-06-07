(Борзов) Прасковья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борзов) Прасковья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1709

Пол

Женский

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Борзов Павел Филиппов

Мать: Борзова Марфа Иванова

Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
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