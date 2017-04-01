Одегов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одегов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Славянск-на-Кубани, Краснодарский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.2017
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
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