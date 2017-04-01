Одегов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Славянск-на-Кубани, Краснодарский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.2017
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край