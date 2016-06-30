Ибрагимова Асия Кутдусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1955
Дата смерти30.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1975
Отец ребёнка: Аитов Фарит Ахмедгалиевич
Рождение ребёнка
15.06.1979
Отец ребёнка: Аитов Фарит Ахмедгалиевич
Рождение ребёнка
16.03.1989
Дочь: Аитова Радмила Фаритовна
Отец ребёнка: Аитов Фарит Ахмедгалиевич
Смерть
30.06.2016