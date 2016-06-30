Ибрагимова Асия Кутдусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова Асия Кутдусовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1955

Дата смерти

30.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аитов Фарит Ахмедгалиевич

Рождение ребёнка
06.09.1975

Сын: Аитов Равиль Фаритович

Отец ребёнка: Аитов Фарит Ахмедгалиевич

Рождение ребёнка
15.06.1979

Сын: Аитов Рафаэль Фаритович

Отец ребёнка: Аитов Фарит Ахмедгалиевич

Рождение ребёнка
16.03.1989

Дочь: Аитова Радмила Фаритовна

Отец ребёнка: Аитов Фарит Ахмедгалиевич

Смерть
30.06.2016

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