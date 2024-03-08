Косоухов Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косоухов Ефим Григорьевич
Мать: Федяева Анна Лукьянова
Рождение ребёнка
1956
Сын: Косоухов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Косоухова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно