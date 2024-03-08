Косоухов Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косоухов Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косоухов Ефим Григорьевич

Мать: Федяева Анна Лукьянова

Рождение ребёнка
1956

Сын: Косоухов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Косоухова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно
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