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Ильинский Иван Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ильинский Семён Андреев

Мать: Евдокия Сергеева

Ильинский Иван Семенович (1805 — ?) Родился семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. Уволен из нижнего отделения уездного училища. В 1820 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомирский Сергей Иванов

Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомирский Илья Иванов

Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Анна Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Большое Угличского уезда.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Любомирский Геннадий Иванов

Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Любомирская) Олимпиада Иванова

Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Любомирский Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева

Смерть
До 1867

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