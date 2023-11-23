Ильинский Иван Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ильинский Семён Андреев
Мать: Евдокия Сергеева
Ильинский Иван Семенович (1805 — ?) Родился семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. Уволен из нижнего отделения уездного училища. В 1820 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любомирский Сергей Иванов
Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильинская Анна Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Большое Угличского уезда.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Любомирский Геннадий Иванов
Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Любомирская) Олимпиада Иванова
Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Любомирский Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Ильинская Анна Сергеева
Смерть
До 1867