Ратьков-Ражнов Владимир Александрович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения16.06.1834
Дата смерти02.04.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1834 по 1857
Костромская губерния
Место жительства
С 1857 по 1912
Смерть
02.04.1912