Ратьков-Ражнов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратьков-Ражнов Владимир Александрович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

16.06.1834

Дата смерти

02.04.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1834 по 1857
Костромская губерния
Место жительства
С 1857 по 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.04.1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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