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Настасья Кириллова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Изотов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Изотов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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