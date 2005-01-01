Кононова (Корельская) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Корельская) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корельский Матвей

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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