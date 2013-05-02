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Кондин тимофей ильич
Кондин тимофей ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1988
Пол
Мужской
Отец
Кондин илья прокопьевич
1958 г.р.
Мать
Кондина (Молданова) людмила алексеевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1988
Отец:
Кондин илья прокопьевич
Мать:
Кондина людмила алексеевна
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