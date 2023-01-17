Малахов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1926 или 07.10.1926

Дочь: Малахова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Малахова Глафира

Березкино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Бросил есть в 1939 году. Больше известий небыло.
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