Малахов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1926 или 07.10.1926
Дочь: Малахова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Малахова Глафира
Березкино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Бросил есть в 1939 году. Больше известий небыло.