Милованова (Устьянцева) Таисья Павловна
Место рождения
Дата рождения14.09.1924
Дата смерти12.08.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924
Отец: Устьянцев Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1959
Сын: Милованов Валерий Семёнович
Отец ребёнка: Милованов Семён Михайлович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
12.08.2012
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область