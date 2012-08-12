Милованова (Устьянцева) Таисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилованова (Устьянцева) Таисья Павловна

Милованова (Устьянцева) Таисья Павловна

avatar

Место рождения

Банново, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.09.1924

Дата смерти

12.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924

Отец: Устьянцев Павел Иванович

Мать: не указана

Банново, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1959

Сын: Милованов Валерий Семёнович

Отец ребёнка: Милованов Семён Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
12.08.2012
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close