Изиндяева Маргарита Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изиндяева Маргарита Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1949

Отец: Файзулин Владимир Зарипович

Мать: Файзулина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1968

Дочь: Изиндяева Алена (Елена) Борисовна

Отец ребёнка: Изиндяев Борис Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1976

Дочь: Киселева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Изиндяев Борис Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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