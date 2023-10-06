Изиндяева Маргарита Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1949
Рождение ребёнка
28.04.1968
Дочь: Изиндяева Алена (Елена) Борисовна
Отец ребёнка: Изиндяев Борис Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1976
Дочь: Киселева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Изиндяев Борис Николаевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область