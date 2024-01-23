Медянкина (Дышлева) Валентина Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1956
Отец: Дышлев Артем Трофимович
Мать: Дышлева Вера Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1979
Дочь: Иванова (Медянкина) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Медянкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1983
Дочь: Касьянова (Медянкина) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Медянкин Александр Александрович