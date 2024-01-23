Медянкина (Дышлева) Валентина Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянкина (Дышлева) Валентина Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1956

Отец: Дышлев Артем Трофимович

Мать: Дышлева Вера Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медянкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.04.1979

Дочь: Иванова (Медянкина) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Медянкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1983

Дочь: Касьянова (Медянкина) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Медянкин Александр Александрович

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