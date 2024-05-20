Алешин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957
Отец: Алешин Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алешина (Агашкова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1986
Дочь: Рише (Алешина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Алешина (Агашкова) Елена Николаевна