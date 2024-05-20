Алешин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957

Отец: Алешин Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешина (Агашкова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
14.07.1986

Дочь: Рише (Алешина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Алешина (Агашкова) Елена Николаевна

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