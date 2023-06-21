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(Pöitel) Leena
(Pöitel) Leena
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Peutel Andrus
1796 г.р.
Мать
(Peutel) Ingel
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Peutel Andrus
Мать:
Ingel
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