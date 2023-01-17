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Кубарев Сергей Борисович
Кубарев Сергей Борисович
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Место рождения
Тейково
, Тейково, Ивановская область
Дата рождения
29.04.1972
Пол
Мужской
Отец
Кубарев Борис Иванович
1945 г.р.
Мать
Буланкина Татьяна Алексеевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1972
Отец:
Кубарев Борис Иванович
Мать:
Буланкина Татьяна Алексеевна
Тейково
, Тейково, Ивановская область
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