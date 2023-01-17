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Кубарев Сергей Борисович

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Место рождения

Тейково, Тейково, Ивановская область

Дата рождения

29.04.1972

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1972

Отец: Кубарев Борис Иванович

Мать: Буланкина Татьяна Алексеевна

Тейково, Тейково, Ивановская область
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