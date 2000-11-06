(Смирнова) Алевтина
Место рожденияКировская область, Россия
Дата рождения06.10.1935
Дата смерти06.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Борис
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Борис
Смерть
06.11.2000