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(Смирнова) Алевтина

Место рождения

Кировская область, Россия

Дата рождения

06.10.1935

Дата смерти

06.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Борис

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Борис

Смерть
06.11.2000

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