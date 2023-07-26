Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.2008
Дочь: Гафарова Ярослава Ильдаровна
Отец ребёнка: Гафаров Ильдар Рафисович
Рождение ребёнка
07.02.2014
Дочь: Гафарова Злата Ильдаровна
Отец ребёнка: Гафаров Ильдар Рафисович
Рождение ребёнка
05.08.2018
Сын: Гафаров Святослав Ильдарович
Отец ребёнка: Гафаров Ильдар Рафисович