Боталова Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1924

Дата смерти

23.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924

Отец: не указан

Мать: Радостева Марфа

Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Боталов Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Боталов Яков Семенович

Рождение ребёнка
19.04.1969

Сын: Баталов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Боталов Яков Семенович

Смерть
23.02.2020

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