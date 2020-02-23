Боталова Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1924
Дата смерти23.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924
Отец: не указан
Мать: Радостева Марфа
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сын: Боталов Валерий Яковлевич
Отец ребёнка: Боталов Яков Семенович
Рождение ребёнка
19.04.1969
Сын: Баталов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Боталов Яков Семенович
Смерть
23.02.2020