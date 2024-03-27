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Шеяфетдинов Люкман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айнетдинов Шеяф

Мать: (Шакирова) Халися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеяфетдинов Шамшихамяр

Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шеяфетдинова) Фярикя

Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халимя

Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися

Смерть
Неизвестно

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