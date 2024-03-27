Шеяфетдинов Люкман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айнетдинов Шеяф
Мать: (Шакирова) Халися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шеяфетдинова) Фярикя
Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халимя
Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Мать ребёнка: Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися
Смерть
Неизвестно