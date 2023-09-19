Невмержицкий Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Невмержицкий Якуб Иванович
Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Некрашевич (Невмержицкая) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
?.06.1925
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна
Смерть
1927