Невмержицкий Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмержицкий Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Невмержицкий Якуб Иванович

Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Некрашевич (Невмержицкая) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
?.06.1925

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Невмержицкая Прасковья Романовна

Смерть
1927

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