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Бара Хоэр
Бара Хоэр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1000
Пол
Женский
Отец
Хан Бара Хучутэй
963 г.р.
Мать
Сахи-Кой Эхлэ
983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1000
Отец:
Хан Бара Хучутэй
Мать:
Сахи-Кой Эхлэ
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