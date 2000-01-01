Бара Хоэр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБара Хоэр

Бара Хоэр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1000

Пол

Женский

Отец

963 г.р.

Мать

983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1000

Отец: Хан Бара Хучутэй

Мать: Сахи-Кой Эхлэ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close