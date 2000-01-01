Недошивин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедошивин Василий

Недошивин Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недошивина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недошивина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недошивина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close