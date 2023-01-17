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Яков Антонов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Антон Луппов

Мать: Евдокия Евтропова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Домна Яковлева

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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