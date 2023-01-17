Яков Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Антон Луппов
Мать: Евдокия Евтропова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Домна Яковлева
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Смерть
Неизвестно