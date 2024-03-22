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Марина Ефимова

Место рождения

Средний Мелекесь, Мензелинский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

Вычислено 1843 ст.

Дата смерти

26.04.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.

Отец: Ефим Васильев

Мать: не указана

Средний Мелекесь, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Бракосочетание
05.05.1863 ст.

Муж: Афанасий Алексеев

Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1869 ст.

Сын: Колчерин Архип Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.04.1901 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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