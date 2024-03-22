Марина Ефимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843 ст.
Дата смерти26.04.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1843 ст.
Отец: Ефим Васильев
Бракосочетание
05.05.1863 ст.
Муж: Афанасий Алексеев
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1869 ст.
Сын: Колчерин Архип Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Смерть
26.04.1901 ст.