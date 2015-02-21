Демидов Юрий Михайлович 29.07.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидов Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1937

Дата смерти

21.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Валентина Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
21.02.2015

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