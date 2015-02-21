Демидов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1937
Дата смерти21.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Валентина Александровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
21.02.2015