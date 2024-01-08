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Брилевский Иосиф Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брилевский Константин Павлович

Мать: Брилевская Елена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890

Сын: Брилевский Игнатий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Брилевский Константин Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1904

Сын: Брилевский Аркадий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Брилевская) Александра Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Брилевский Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Маковка, Белыничский район, Могилёвская область

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