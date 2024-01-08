Брилевский Иосиф Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Брилевский Игнатий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Брилевский Константин Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1904
Сын: Брилевский Аркадий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Брилевская) Александра Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Брилевский Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Маковка, Белыничский район, Могилёвская область