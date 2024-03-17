Игнатьева Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1881 ст.
Дочь: Данилова (Игнатьева) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно