Игнатьева Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1881 ст.

Дочь: Данилова (Игнатьева) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Иванович

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.

Сын: Игнатьев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Иванович

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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