Верещагин Сидор Евтифеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
прибыл из бегов до 1717 г. в д. Дубровы Порховского уезда, помещика Апраксина
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Смерть
1764
Ручьи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область