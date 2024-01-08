Верещагин Сидор Евтифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Сидор Евтифеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

прибыл из бегов до 1717 г. в д. Дубровы Порховского уезда, помещика Апраксина
Рождение ребёнка
1725

Сын: Верещагин Ефим Сидорович

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Дубровы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Верещагин Иван Сидорович

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Дубровы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1764
Ручьи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

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