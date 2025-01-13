Михайлов Виктор Петрович
мужской, родился 1930, село Ореховня, Калужская обл.
умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
ОтецМихайлов Петр Васильевич1898 г.р.
Мать(Шляпина) Евдокия1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Михайлов Петр Васильевич
Мать: (Шляпина) Евдокия
село Ореховня, Калужская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище