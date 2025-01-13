Михайлов Виктор Петрович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Виктор Петрович

Автор
СМ
Михайлова С.

мужской, родился 1930, село Ореховня, Калужская обл.

умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Михайлов Петр Васильевич1898 г.р.
Мать
(Шляпина) Евдокия1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Михайлов Петр Васильевич

Мать: (Шляпина) Евдокия

село Ореховня, Калужская обл.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище

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