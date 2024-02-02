Рождественский Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1983

Отец: Рождественский Владимир Николаевич

Мать: не указана

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