Герасим Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1851
Дата смерти12.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1851
Отец: Илья Петров
Мать: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Новоселки, Соголевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1877
Дочь: Едокия Герасимова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
22.12.1889
Дочь: Анастасия Герасимова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петрова
Смерть
12.12.1892