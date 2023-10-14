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Герасим Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1851

Дата смерти

12.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1851

Отец: Илья Петров

Мать: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Елохин Иван Герасимов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Новоселки, Соголевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1877

Дочь: Едокия Герасимова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
22.12.1889

Дочь: Анастасия Герасимова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петрова

Смерть
12.12.1892
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