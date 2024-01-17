Богомолов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомолов Пётр Петрович

Мать: Богомолова (Тараканова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупаев (Богомолов) Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва (Богомолова) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Богомолов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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