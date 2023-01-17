Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти11.02.1863 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Дмитрий Андрианович
Мать: не указана
Гражданство
С 1816 по 11.02.1863 ст.
Россия
Работа или профессия
С 1816 по 11.02.1863 ст.
Крестьянин
Место жительства
С 1816 по 11.02.1863 ст.
Бракосочетание
Между 1832 и 1835
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сорокина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1851 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
С 1854
Сын: Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
11.02.1863 ст.
Похороны
13.02.1863 ст.