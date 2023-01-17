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Яков Дмитриевич

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Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

11.02.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Дмитрий Андрианович

Мать: не указана

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1816 по 11.02.1863 ст.
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Работа или профессия
С 1816 по 11.02.1863 ст.
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Место жительства
С 1816 по 11.02.1863 ст.
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Между 1832 и 1835

Жена: Пелагея Ивановна

Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сорокина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.05.1851 ст.

Сын: Шерстнев Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1854

Сын: Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
11.02.1863 ст.
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
13.02.1863 ст.
Дорофеево, Сокольский, Нижегородская область
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