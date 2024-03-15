Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Иван
Мать: не указана
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Праксковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Михайлович
Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7ZH?i=372&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1770
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530