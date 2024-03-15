Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Иван

Мать: не указана

РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Праксковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Михайлович

Медведево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7ZH?i=372&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1770
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530

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