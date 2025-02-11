Ефимия Фёдорова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимия Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Дети
Гароланов Фёдор Васильев1828 г.р.
(Гароланова) Любовь Васильева1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гароланов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: не указан

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Гароланова) Любовь Васильева

Отец ребёнка: не указан

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Гароланова) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: не указан

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

4 семья

Смерть
Неизвестно

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