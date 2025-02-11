Ефимия Фёдорова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Дети
Гароланов Фёдор Васильев1828 г.р.
(Гароланова) Любовь Васильева1835 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Гароланова) Любовь Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Гароланова) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно