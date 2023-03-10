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Дубовик Иван Емельянович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

23.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1916

Отец: Дубовик Емельян Илларионович

Мать: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
24.01.1916
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916
Смерть
Неизвестно

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