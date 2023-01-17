Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
25.07.1886
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
29.07.1898
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
16.08.1900
Сын: Старостин Александр Федоров
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
29.08.1901
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно