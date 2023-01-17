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Мария Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Старостин Павел Федоров

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Старостин Петр Федоров

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1886

Сын: Старостин Максим Федоров

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1898

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.08.1900

Сын: Старостин Александр Федоров

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1901

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Старостин Федор Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Федор Филиппов

Смерть
Неизвестно
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