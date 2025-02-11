Чапурова Мария Степанова
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Чапуров Дмитрий Васильев1849 г.р.
Дети
(Чапурова) Акулина Дмитриева09.06.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1872
Дочь: (Чапурова) Акулина Дмитриева
Отец ребёнка: Чапуров Дмитрий Васильев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно